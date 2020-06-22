3 طائرات روسية خطيرة تظهر خلال حديث السيسي عن الجيش المصري

يحتفل العالم باليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو/حزيران من كل عام، حيث يخصص لاستعراض هموم وقضايا ومشكلات اللاجئين والأشخاص الذين تتعرض حياتهم في أوطانهم للتهديد.