6 نصائح للحصول على بشرة صحية

يرجع تاريخ الصراع بين الصومال وأرض الصومال، إلى عام 1982 عندما اندلعت المواجهات المسلحة من الإقليم ضد الرئيس محمد سياد بري، وتحولت إلى حرب أهلية واسعة تركزت في أرض الصومال.