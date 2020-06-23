5 تدريبات "يوغا" سحرية لتحسين الدماغ والمزاج وتعزيز الجهاز التنفسي

ولفت تقرير منشور في موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن "الدماغ" هو الجهاز السحري، الذي يمكّن الإنسان من القيام بأعمال مذهلة وخارقة وخارجة عن المألوف، لذلك يضع عدد كبير من الخبراء أولوية قصوى للحفاظ على سلامته ورفاهيته.