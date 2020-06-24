من الأقوى عسكريا... الهند أم الصين؟

أكبر دولتين من حيث السكان في العالم، صاحبتا ترسانتين نوويتين وجيشين عظيمين، تصارعتا مؤخرًا على الحدود، بالحجارة والعصي الخشبية ما أسفر عن مقتل 20 ضابطًا هنديًا، ووقوع 43 إصابة في صفوف الصين.