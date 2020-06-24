من الأقوى عسكريا... الهند أم الصين؟

أكبر دولتين من حيث السكان في العالم، صاحبتا ترسانتين نوويتين وجيشين عظيمين، تصارعتا مؤخرًا على الحدود، بالحجارة والعصي الخشبية ما أسفر عن مقتل 20 ضابطًا هنديًا، ووقوع 43 إصابة في صفوف الصين.
تعد رياضة "اليوغا" إحدى الممارسات السحرية، التي يمكنها تعزيز كفاءة الدماغ وتحسين المزاج وتعزيز الجهاز التنفسي.
في الوقت الراهن، يتم إعادة فتح العديد من أبرز وجهات السفر الدولية أمام سياح موسم الصيف، لكن إجراءات الفتح ومستوياتها تتباين من مكان لآخر.
يهتم الكثيرون بشكل عام والفتيات بشكل خاص، بالحصول على بشرة صحية ونضرة، لما لها من دور مهم في تحسين المظهر والحالة المزاجية.
يرجع تاريخ الصراع بين الصومال وأرض الصومال، إلى عام 1982 عندما اندلعت المواجهات المسلحة من الإقليم ضد الرئيس محمد سياد بري، وتحولت إلى حرب أهلية واسعة تركزت في أرض الصومال.
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