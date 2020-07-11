البروتوكولات الصحية للحج في زمن الكورونا

شارك العشرات من أصدقاء وأقارب الخبير الأمني والاستراتيجي البارز، الباحث في شؤون الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي، في مراسم تشييعه في محافظتي العاصمة بغداد والنجف وسط البلاد، بعد اغتياله على يد مجهولين عند باب منزله.