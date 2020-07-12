دروس تعلمها الأطباء في مكافحة "كورونا"

خلال الأشهر الستة التي انقضت منذ بدأ فيروس كورونا المستجد ينتشر في مختلف أنحاء العالم، تعلم الأطباء في المستشفيات الكثير عن كيفية معالجة المصابين بمرض "كوفيد 19".