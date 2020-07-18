نصائح ذهبية للأكل في مطعم خلال زمن كورونا

انضمت المختبرات في جميع أنحاء العالم إلى سباق لإنتاج لقاح ضد المرض الفيروسي التاجي "كوفيد -19". عندما يسمح الوقت، يمكن أن تمتد مدة تطوير الدواء لسنوات. فعلى سبيل المثال، اجتهد العلماء في إيجاد دواء لمرض إيبولا لمدة ست سنوات تقريبًا.