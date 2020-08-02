8 حيل سحرية لجعل رئتك تعمل بطاقتها القصوى وسط جائحة "كوفيد 19"

تعد صواريخ "هوك" الأمريكية من صواريخ الدفاع الجوي المتوسطة المدى، التي يرجع تاريخ تطويرها إلى خمسينيات القرن الماضي، وتستخدمها العديد من الدول حول العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، من بينها تركيا.