أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي... الإمارات تعلن تشغيل مفاعل براكة

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم السبت، نجاحها في تشغيل أول مفاعل لإنتاج الطاقة النووية السلمية في العالم العربي.
تمتلك روسيا تاريخا عريقا في صناعة المدفعية، التي تمثل أكبر مصدر للقوة النيرانية غير المباشرة خلال المعارك الحربية، وكشفت مؤخرا عن نوع جديد من المدافع الذاتية الحركة "هاوتزر" يعد الأخطر في العالم.
تعتبر الرئتين من أهم أعضاء الجسم، لأنها توفر الأكسجين اللازم لعمل جميع وظائف الجسم، لكن المشكلة أنها مثلها مثل باقي أجزاء الجسم ينخفض أداؤها مع تقدم العمر، كحال القلب والمفاصل.
تعد صواريخ "هوك" الأمريكية من صواريخ الدفاع الجوي المتوسطة المدى، التي يرجع تاريخ تطويرها إلى خمسينيات القرن الماضي، وتستخدمها العديد من الدول حول العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، من بينها تركيا.
كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير داخلية حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة. وسيتعين على المشيشي تشكيل الحكومة خلال شهر، ثم الحصول على ثقة البرلمان، وإذا ما فشل في ذلك سيتم حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر.
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