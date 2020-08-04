6 طرق لحماية جهازك من الهجمات الإلكترونية أثناء العمل من ‏المنزل

تمتلك روسيا تاريخا عريقا في صناعة المدفعية، التي تمثل أكبر مصدر للقوة النيرانية غير المباشرة خلال المعارك الحربية، وكشفت مؤخرا عن نوع جديد من المدافع الذاتية الحركة "هاوتزر" يعد الأخطر في العالم.