11 معلومة عن صاروخ "مينتمان" النووي الأمريكي

قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ سنوات في مرفأ بيروت الذي تعرض لانفجار ضخم الثلاثاء أودى بحياة أكثر من 100 شخص، فضلا عن 4000 جريح، على الأقل، فماهي تلك المادة؟