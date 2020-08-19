العلاقات السعودية الباكستانية... 73 عاما من التحالف

أعلن الجيش الباكستاني أن قائده سافر إلى المملكة العربية السعودية في زيارة ليوم واحد كانت تركز بالأساس على المسائل العسكرية، لكن مسؤولين رفيعي المستوى في الجيش والحكومة قالوا إن "الهدف من الزيارة هو تهدئة الموقف المتأزم الذي قد يلحق ضررا كبيرا بالاحتياطات الأجنبية لباكستان التي تعاني ضائقة مالية".