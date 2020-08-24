بعد مغادرة القوات الأمريكية لها.. أبرز المعلومات عن قاعدة التاجي العسكرية في العراق

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس، الأحد، مغادرة قواته قاعدة التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد، لافتًا إلى أنه سلم مواقع تدريبية بقيمة 347 مليون دولار إلى القوات العراقية.