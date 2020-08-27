مرسوم بشأن أهداف التنمية الوطنية لروسيا حتى عام 2030

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا بشأن أهداف التنمية الوطنية لروسيا حتى عام 2030.

وأعطى الرئيس بوتين توجيهات للحكومة الروسية بوضع خطة عمل ،بحلول يوم الـ30 من أكتوبر/ تشرين الأول، لتحقيق الأهداف المرسومة وإجراء التعديلات اللازمة على المشاريع الوطنية. كما أمر بتخصيص أموال لتنفيذ هذه التوجيهات كأولوية.

تعرف على النقاط المهمة التي ينص عليها المرسوم الجديد والأهداف التي يتعين تحقيقها خلال السنوات العشر القادمة.