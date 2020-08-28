تركيا تعثر على حقل غاز في البحر الأسود

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة له الأسبوع الماضي، إن "تركيا اكتشفت أكبر مخزون للغاز الطبيعي في تاريخها في البحر الأسود"، متابعا "اكتشفت سفينة فاتح مخزون غاز يقدر بـ320 مليار متر مكعب في البحر الأسود".

وأضاف أردوغان: "منذ سنوات ننقب عن الطاقة بواسطة سفن صنعناها بأنفسنا، وفتح الله لنا طاقة خير كبيرة في مكان لم يكن بالحسبان. أجرينا 9 عمليات حفر في المياه العميقة في البحرين المتوسط والأسود عبر سفينتي (الفاتح) و(ياووز). بدأنا بسم الله من حقل صقاريا للغاز وبمشيئة الله سيكون هناك المزيد، وننتظر أنباء سارة مماثلة من البحر المتوسط".

تعرف من خلال إنفوجرافيك "سبوتنيك" على أبرز نقاط العثور على حقل الغاز الجديد في البحر الأسود.