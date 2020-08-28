10 أطعمة تسبب أمراض القلب

تشير إحصائيات جمعية القلب الأمريكية إلى أن أمراض القلب مسؤولة عن 33 في المئة من حالات الوفاة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر موقع "إيت ذيث" الأمريكي، أن بعض الإحصائيات تزعم أن أمراض القلب تتسبب في حالة وفاة كل 38 ثانية، مشيرا إلى أن هذه الأحصائيات مرعبة، لكنه يمكن الوقاية من هذه الأمراض عن طريق تجنب بعض الأطعمة أو التقليل من تناولها.