خطة ماكرون لإنقاذ لبنان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة له الأسبوع الماضي، إن "تركيا اكتشفت أكبر مخزون للغاز الطبيعي في تاريخها في البحر الأسود"، متابعا "اكتشفت سفينة فاتح مخزون غاز يقدر بـ320 مليار متر مكعب في البحر الأسود".