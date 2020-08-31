سر عشق مايكل جاكسون للخليج وإقامته في البحرين

كانت وفاة المطرب الأمريكي، مايكل جاكسون في عام 2009 بمثابة صدمة في جميع أنحاء العالم، حيث توفي ملك البوب عن عمر ناهز الـ50 عاما، وأظهر تدفق الحزن من العالم العربي على وجه الخصوص مدى حقيقة وجود قاعدة جماهيرية عالمية لـ"ملك البوب".

وقد لا يعرف الكثيرون أن مايكل جاكسون كان محبا للخليج العربي، حيث يتمتع هناك بشعبية جارفة، وفي عام 2005 اتخذ قراره النهائي باتخاذ دولة البحرين مقرا دائما له وأسرته المكونة من 3 أبناء (فتاة وولدان)، وتحديدا في إحدى الجزر السياحية، وذلك بعد أكثر من شهرين على إقامته المتواصلة، والتي اعتبرها على سبيل التجربة قبل أن يتخذ قراره بالإقامة الدائمة، ووصف البحرين بـ"المفاجأة".