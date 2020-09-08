سرطان الأطفال... الخاطف القبيح

توجد علاجات عديدة لفقدان الوزن في كل مكان، معظمها يدعي إمكانية فقدان الوزن بسرعة هائلة، لكن وسط كل ذلك يتم ترويج عدد كبير من الأكاذيب التي ليس لها صلة بالواقع.