أبرز بنود اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين

مسيرة مختلطة لمحمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول، احتوت العديد من أوقات الانكسار والكثير من أوقات الانتصار، لكنها، وبلا شك، شكلت مشوارا رائعا للنجم العربي.