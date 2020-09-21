خريطة أهم آبار الغاز الطبيعي في مصر

ويقول موقع وزارة البترول المصرية إن اكتشافات الغاز في مصر بدأت عام 1967، بأول حقل بري للغاز تم اكتشافه في منطقة أبو ماضي في دلتا النيل، وتم بواسطة شركة بلاعيم للبترول، بينما كان اكتشاف حقل أبو قير في البحر المتوسط عام 1969، هو أول حقل بحري للغاز الطبيعي في مصر، وفي عام 1971 تم اكتشاف حقل أبو الغراديق في الصحراء الغربية.