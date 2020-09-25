5 أسباب غير متوقعة للإصابة بالأزمة القلبية

شهدت القاهرة توقيع الميثاق الخاص بمنتدى غاز شرق المتوسط بمشاركة 6 دول تطل على البحر الأبيض المتوسط، لتحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية. وجاء توقيع هذا الميثاق بعد أن كانت كل من مصر وإيطاليا وقبرص وإسرائيل واليونان والأردن قد أعلنت في كانون الثاني/ يناير إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء في مواردها الطبيعية بما يتفق مع القانون الدولي.