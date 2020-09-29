في يومها العالمي... فوائد القهوة وأضرارها

تنقسم الآراء والتقارير والأبحاث حول تناول واستهلاك القهوة، حيث يشير بعضها إلى أنها صحية وأخرى إلى أنها ضارة، نعرض في هذا الإنفوجرافيك أبرز فوائد وأضرار القهوة.
أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، توصل حركتي "فتح" و"حماس" لاتفاق واضح لإجراء الانتخابات على أساس التمثيل النسبي ووفق تدرج مترابط لا يتجاوز 6 شهور، ويعرض الإنفوجراف التالي أبرز ملامح الاتفاق بين الحركتين، الذي من المنتظر إعلانه رسميا في أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
تعد الإصابة بالأزمة القلبية أحد أبرز المؤشرات على تدهور الحالة الصحية الخاصة بالشخص، خاصة وأنها قد تكون مفاجئة وقاتلة في الآن ذاته. لكن يحدد الخبراء والباحثون بعض الأسباب التي قد يراها البعض غير متوقعة، والتي قد تسبب الإصابة بالأزمات القلبية.
شهدت القاهرة توقيع الميثاق الخاص بمنتدى غاز شرق المتوسط بمشاركة 6 دول تطل على البحر الأبيض المتوسط، لتحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية. وجاء توقيع هذا الميثاق بعد أن كانت كل من مصر وإيطاليا وقبرص وإسرائيل واليونان والأردن قد أعلنت في كانون الثاني/ يناير إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء في مواردها الطبيعية بما يتفق مع القانون الدولي.
تحل اليوم الذكرى الـ 40 لاندلاع الحرب الإيرانية العراقية، فيما يوصف بأنه أطول نزاع عسكري في القرن العشرين.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)