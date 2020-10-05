اتفاق السلام السوداني

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، توصل حركتي "فتح" و"حماس" لاتفاق واضح لإجراء الانتخابات على أساس التمثيل النسبي ووفق تدرج مترابط لا يتجاوز 6 شهور، ويعرض الإنفوجراف التالي أبرز ملامح الاتفاق بين الحركتين، الذي من المنتظر إعلانه رسميا في أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.