الاتفاق الأمريكي مع المغرب وتونس

تم توقيع الاتفاق، الجمعة، في مقر وزارة الخارجية المغربية في الرباط، من قبل كل من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف الوديي، ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، بحسب صحيفة "هيسبريس".