الاتفاق الأمريكي مع المغرب وتونس

تم توقيع الاتفاق، الجمعة، في مقر وزارة الخارجية المغربية في الرباط، من قبل كل من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف الوديي، ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، بحسب صحيفة "هيسبريس".
وقّعت المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا عسكريا، وصف بالتاريخي، ويمتد من 2020 إلى 2030.
تم توقيع الاتفاق، الجمعة، في مقر وزارة الخارجية المغربية في الرباط، من قبل كل من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف الوديي، ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، بحسب صحيفة "هيسبريس".
وقّع نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بالإنابة عن الحكومة السودانية الانتقالية على اتفاقية السلام النهائي مع الحركات المسلحة وغير المسلحة المنضوية في الجبهة الثورية، يوم السبت، في مدينة جوبا، جنوب السودان.
بقرار، وصفه المراقبون بـ "الصائب وفي وقته المناسب"، أعلنت المملكة العربية السعودية السماح بأداء العمرة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.
تنقسم الآراء والتقارير والأبحاث حول تناول واستهلاك القهوة، حيث يشير بعضها إلى أنها صحية وأخرى إلى أنها ضارة، نعرض في هذا الإنفوجرافيك أبرز فوائد وأضرار القهوة.
أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، توصل حركتي "فتح" و"حماس" لاتفاق واضح لإجراء الانتخابات على أساس التمثيل النسبي ووفق تدرج مترابط لا يتجاوز 6 شهور، ويعرض الإنفوجراف التالي أبرز ملامح الاتفاق بين الحركتين، الذي من المنتظر إعلانه رسميا في أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
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