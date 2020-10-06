من الأقوى عسكريا أرمينيا أم أذربيجان؟

تنقسم الآراء والتقارير والأبحاث حول تناول واستهلاك القهوة، حيث يشير بعضها إلى أنها صحية وأخرى إلى أنها ضارة، نعرض في هذا الإنفوجرافيك أبرز فوائد وأضرار القهوة.