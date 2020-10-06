جائزة نوبل في سطور

قال توماس بيرلمان الأمين العام للجنة نوبل، إن الترشيحات لجائزة نوبل هذا العام سبقت انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن اختيار الفائزين يقر بأهمية اكتشاف فيروس باعتبار ذلك الخطوة الأولى لكسب المعركة مع مرض جديد.