أخطر "الدرونز" الإيرانية... سلاح مرعب في سماء الخليج

يقول موقع "درون وور" الأمريكي إن إيران أصبحت من بين أول 5 دول في العالم تصنع وتشغل الطائرات المسيرة بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والصين والمملكة المتحدة.
قال توماس بيرلمان الأمين العام للجنة نوبل، إن الترشيحات لجائزة نوبل هذا العام سبقت انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن اختيار الفائزين يقر بأهمية اكتشاف فيروس باعتبار ذلك الخطوة الأولى لكسب المعركة مع مرض جديد.
أورد موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي مقارنة بين جيش أذربيجان، الذي يحتل المرتبة 64 عالميا، وجيش أرمينيا الذي يحتل المرتبة رقم 111 بين أقوى 138 جيشا في العالم.
وقّعت المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا عسكريا، وصف بالتاريخي، ويمتد من 2020 إلى 2030.
وقّع نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بالإنابة عن الحكومة السودانية الانتقالية على اتفاقية السلام النهائي مع الحركات المسلحة وغير المسلحة المنضوية في الجبهة الثورية، يوم السبت، في مدينة جوبا، جنوب السودان.
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