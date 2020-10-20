علامات التهاب المفاصل وهشاشة العظام

ومع ذلك، يمكن أن تتأثر العظام أيضًا بالأمراض والاضطرابات، التي يمكن أن تؤدي إلى كسور وضعف العظام أو هشاشتها أو إلى التهاب المفاصل.
يضم جسم الإنسان 206 عظام، ويتحدث عدد كبير من الباحثين عن أهمية العظام، حيث أنها لا تشكل فقط بنية الجسم، ولكنها تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في التوازن وإنتاج الخلايا ووظائف الجسم الأخرى.
ومع ذلك، يمكن أن تتأثر العظام أيضًا بالأمراض والاضطرابات، التي يمكن أن تؤدي إلى كسور وضعف العظام أو هشاشتها أو إلى التهاب المفاصل.
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