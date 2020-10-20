علامات التهاب المفاصل وهشاشة العظام

يضم جسم الإنسان 206 عظام، ويتحدث عدد كبير من الباحثين عن أهمية العظام، حيث أنها لا تشكل فقط بنية الجسم، ولكنها تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في التوازن وإنتاج الخلايا ووظائف الجسم الأخرى.