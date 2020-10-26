عزت إبراهيم الدوري... رحيل ظل صدام حسين ويده اليمنى

أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق، اليوم الاثنين، 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وفاة عزت الدوري الرجل الثاني في نظام الرئيس السابق صدام حسين. وذكرت مصادر محلية أن الدوري توفي في محافظة صلاح الدين العراقية، ودفن فيها من قبل أفراد معدودين من عائلته.