تشكيلة أغلى اللاعبين حول العالم

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    إنفوجرافيك.. تشكيلة أغلى اللاعبين في العالم
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    نشر موقع "Transfermarkt" المتخصص في القيمة السوقية للاعبين وسوق الانتقالات، تشكيلة أغلى لاعبي كرة القدم في العالم، وشهدت التشكيلة مفاجأة تمثلت في غياب الثنائي، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة.

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