خرافات متداولة عن شبكات الجيل الخامس للاتصالات

إن شبكات اتصال الجيل الخامس هي تقنية لاسلكية تنقل البيانات عبر الهواء من أبراج خلوية إلى الهواتف وأجهزة أخرى، بسرعات أكبر بكثير من التي نمتلكها اليوم.
نشر موقع "Transfermarkt" المتخصص في القيمة السوقية للاعبين وسوق الانتقالات، تشكيلة أغلى لاعبي كرة القدم في العالم، وشهدت التشكيلة مفاجأة تمثلت في غياب الثنائي، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة.
يهود الفلاشا هم مجموعة المهاجرين الإثيوبيين من طائفة الفلاشا، وهم أحفاد اليهود الإثيوبيين الذين اعتنقوا المسيحية - كثير منهم تحت الإكراه - في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ولم يتم الاعتراف بهم كيهود من قبل الحاخامات الأرثوذكس في إسرائيل، لكنهم يطالبون بالحق في الهجرة بموجب قواعد لم شمل الأسرة.
خلال الأسابيع الماضية، نشرت في فرنسا رسوم مسيئة للنبي (محمد)، التي أثارت استياء العديد من البلدان العربية والإسلامية، لكن الرئيس ماكرون علق على الأمر، بأن الدولة لن تتدخل في شؤون الصحافة ولن تعرقل حرية التعبير عن الرأي.
التمثيل الغذائي هو سلسلة من التحولات الكيميائية التي تحافظ على الحياة وخاصية الأجسام التي يمكن أن تختلف من شخص لآخر.
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