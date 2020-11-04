طرق ذكية لتناول كميات أقل من السكر

تنطلق، الثلاثاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، انتخابات الرئاسة الأمريكية. ويبدأ الناخبون في الإدلاء بأصواتهم داخل اللجان الانتخابية، وذلك للاختيار بين الرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي يسعى للحصول على فترة رئاسية ثانية، وبين المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي يريد إزاحته والوصول إلى البيت الأبيض، في 20 يناير/ كانون الثاني 2021. وتمر عملية اختيار الرئيس المقبل بـ 7 خطوات تبدأ بيوم التصويت وتنتهي بحلف اليمين قبل الانتقال إلى البيت الأبيض يوم 20 يناير.