معلومات عن ميخائيل كلاشينكوف مصمم البندقية الروسية الخارقة

يوافق يوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، ذكرى ميلاد مخترع الأسلحة الروسي ميخائيل كلاشنيكوف، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1919 وتوفي عام 2013.