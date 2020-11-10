معلومات عن ميخائيل كلاشينكوف مصمم البندقية الروسية الخارقة

ويرتبط اسم المخترع الروسي بالبندقية الآلية التي تحمل اسمه "كلاشينكوف" على اختلاف طرازاتها، ويوصف بأنه مبدع عظيم للأسلحة النارية الخفيفة.
يوافق يوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، ذكرى ميلاد مخترع الأسلحة الروسي ميخائيل كلاشنيكوف، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1919 وتوفي عام 2013.
ويرتبط اسم المخترع الروسي بالبندقية الآلية التي تحمل اسمه "كلاشينكوف" على اختلاف طرازاتها، ويوصف بأنه مبدع عظيم للأسلحة النارية الخفيفة.
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