من هو فيصل المقداد وزير الخارجية السوري الجديد

يحتفل العالم بيوم الطفل العالمي في 20 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، لإبراز أهمية التوعية بحقوق الطفل ودور المجتمعات في حماية الأطفال، وكذلك تكاتف المنظمات الدولية لتحقيق تلك الأهداف. وتعود أصول "يوم الطفل العالمي" إلى يونيو/ حزيران من عام 1856، عندما قام الطبيب والقس تشارلز ليونارد، بإطلاق خدمة مخصصة لبراءة الطفل، وألقى في ذلك اليوم خطابا لاقى شعبية واسعة أسهمت في إطلاق احتفالية معروفة بـ "يوم الورود".