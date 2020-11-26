الصادق المهدي... حكيم الأمة وإمام المعارضة السودانية

وأعلن مجلس الوزراء الانتقالي حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الخميس 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
توفي زعيم حزب الأمة القومي السوداني ورئيس الوزراء الأسبق، الصادق المهدي، في الإمارات، بعد تدهور حالته الصحية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأعلن مجلس الوزراء الانتقالي حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الخميس 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
إذا بدأت الفيضانات بشكل مفاجئ في منطقة إقامتك، ستساعدك إرشادات وزارة الطوارئ الروسية، التي تراها في إنفوغراف مقدم من فريق عمل "سبوتنيك"، على التصرف بشكل يخفف من الأضرار وينقذ حياتك وحياة من حولك.
عين الرئيس السوري بشار الأسد، الدبلوماسي فيصل المقداد وزيرا للخارجية والمغتربين، خلفا للراحل وليد المعلم، الذي توفي يوم الاثنين 16 نوفمير/ تشرين الثاني.
يحتفل العالم بيوم الطفل العالمي في 20 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، لإبراز أهمية التوعية بحقوق الطفل ودور المجتمعات في حماية الأطفال، وكذلك تكاتف المنظمات الدولية لتحقيق تلك الأهداف. وتعود أصول "يوم الطفل العالمي" إلى يونيو/ حزيران من عام 1856، عندما قام الطبيب والقس تشارلز ليونارد، بإطلاق خدمة مخصصة لبراءة الطفل، وألقى في ذلك اليوم خطابا لاقى شعبية واسعة أسهمت في إطلاق احتفالية معروفة بـ "يوم الورود".
في فصل الشتاء، تتزايد معدلات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ويكون الناس بحاجة لتناول أطعمة تساعد في تقوية الجهاز المناعي للوقاية من هذه الأمراض التي ستتزامن مع وباء فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر قبل عام وأصاب حتى الآن أكثر من 50 مليون شخص.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)