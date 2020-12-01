سرطان المعدة... الأعراض وطرق العلاج

سرطان المعدة هو سرطان يصيب أي جزء من المعدة وقد يمتد إلى المريء أو الأمعاء الدقيقة، ويتسبب في موت ما يقرب من مليون شخص سنويا، الأمر الذي يستدعي تقديم نصائح طبية للتعريف بالمرض والتوعية بوسائل تقليل خطر الإصابة، وطرق العلاج.
عادة ما يصاب الرجال بأمراض تؤثر على حياتهم، ورغم أن الأمراض لا تفرق بين البشر إلا أن الرجال لهم نصيب في بعض الأمراض التي تصيبهم بنسبة كبيرة، وهذه الأمراض يمكن تجنبها باتباع بعض الإرشادات الصحية التي من أهمها تناول الأطعمة الصحية والابتعاد عن التدخين والكحوليات، والانتظام في ممارسة الرياضة.
قتل، الجمعة الماضية العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده إثر هجوم قرب العاصمة طهران. واتهمت إيران إسرائيل بضلوعها في الهجوم، وترى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ومنظمات دولية، أن زاده كان يعمل على تطوير سبل تصنيع رؤوس نووية خلف ستار برنامج مدني معلن لتخصيب اليورانيوم في إيران.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على جماعة "الكانيات" الليبية وزعيمها.
توفي زعيم حزب الأمة القومي السوداني ورئيس الوزراء الأسبق، الصادق المهدي، في الإمارات، بعد تدهور حالته الصحية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
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