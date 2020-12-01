أرقام وحقائق عن المصابين بمرض الإيدز حول العالم

يحتفل العالم في الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول من كل عام باليوم العالمي للإيدز.

ويسعى الجميع في هذا اليوم إلى إظهار الدعم للأشخاص المصابين والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية، وتزداد الحاجة إلى الدعم في هذا العام والذي يواجه العالم فيه جائحة كوفيد-19 التي كان لها تأثير على علاج الأمراض الأخرى والتي من بينها نقص المناعة.

وحذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية من أن وباء كورونا الحالي يمكن أن يؤدى لزيادة حالات الإصابة والوفيات المرتبطة بفيروس الإيدز فى العامين المقبلين.