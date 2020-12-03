معلومات عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42

عادة ما يصاب الرجال بأمراض تؤثر على حياتهم، ورغم أن الأمراض لا تفرق بين البشر إلا أن الرجال لهم نصيب في بعض الأمراض التي تصيبهم بنسبة كبيرة، وهذه الأمراض يمكن تجنبها باتباع بعض الإرشادات الصحية التي من أهمها تناول الأطعمة الصحية والابتعاد عن التدخين والكحوليات، والانتظام في ممارسة الرياضة.