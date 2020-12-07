أخطاء شائعة ومضرة أثناء الاستحمام

يظل الوضع ملتبسا في الصحراء المغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو ، وترعى الأمم المتحدة منذ عقود جهوداً لإيجاد حل سياسي ينهي ذلك النزاع، لكن المفاوضات التي تشارك فيها أيضاً الجزائر وموريتانيا توقفت منذ 2019 بعد استئنافها في 2018.