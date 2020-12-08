كيف جنى الأثرياء المليارات على أكتاف "كورونا"

رصدت مجلة "فوربس" الأمريكية في إحصائية جديدة مثيرة، أن ثروات أغنياء العالم تضاعفت بصورة كبيرة، بسبب استفادة معظمهم من ظروف الإغلاق ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، خاصة وأن معظمهم يعملون في مجال الخدمات التقنية والإلكترونية أو التجارة عبر الإنترنت.
كثر الحديث عن فوائد اليوغا، ربما تكون قد سمعت أنها تشعرك بالتحسن، إلا أن المواظبة على ممارستها ستمنحك جميع أنواع الفوائد الصحية العقلية والبدنية، بعضها قد يكون معروفا، مثل المرونة المحسنة.
على عكس ما يعتقد الكثيرون، فإن التعرض المتكرر خلال فترة قصيرة للمياه وأدوات النظافة الشخصية مثل الصابون، لا يعني الحفاظ على الجسد خاليا من الملوثات والروائح الكريهة والكائنات البيولوجية الناقلة للأمراض، وقد يأتي بنتائج عكسية.
حدد مؤشر تكلفة العيش العالمية قائمته لأغلى مدن في العالم، وأفضل مدن يمكن العيش فيها خلال جائحة "كوفيد 19"، وأظهرت القائمة أن هناك مدينة عربية توجد ضمن المدن الأرخص من حيث تكلفة العيش.
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