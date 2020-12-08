كيف جنى الأثرياء المليارات على أكتاف "كورونا"

كثر الحديث عن فوائد اليوغا، ربما تكون قد سمعت أنها تشعرك بالتحسن، إلا أن المواظبة على ممارستها ستمنحك جميع أنواع الفوائد الصحية العقلية والبدنية، بعضها قد يكون معروفا، مثل المرونة المحسنة.