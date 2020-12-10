10 معلومات عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان

يحتفل العالم في 10 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو يرمز لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ويعد يوم هذا الإعلان وثيقة تاريخية أعلنت حقوقا غير قابلة للتصرف، حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان، بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.