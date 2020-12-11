اللقاحات الروسية الواعدة ضد "كورونا-19"

بعد مرور نحو عام على ظهور فيروس كورونا المستجد في الصين، والذي سرعان ما تحول إلى وباء عالمي، تبدأ عمليات التطعيم باستخدام لقاحات كورونا في بلدان عدة حول العالم، مع العلم أن قليلا من الدول استخدم بالفعل بعض هذه اللقاحات بشكل طارئ (قبل إتمام التجارب بشكل نهائي) لتحصين الفئات الأكثر عرضة للخطر.