المواد البلاستيكية المعاد تدويرها حول العالم… حقائق وأرقام

يحتفل العالم في 10 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو يرمز لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.