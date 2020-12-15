من هو نيكولاي ملادينوف المرشح لمنصب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا

في عام 1950 كان إنتاج العالم من المواد البلاستيكية مليون و500 ألف طن متري، في عام 2018 وصل إلى 359 مليون طن سنويا، بينما تجاوز الإنتاج التراكمي خلال تلك الفترة 8 مليارات طن، بينها نحو 5 مليارات طن تحولت إلى مخلفات أصبحت مصدرا لتلوث البيئة.