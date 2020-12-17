كيف تستقبل العام الجديد بأمان؟

بعد أيام قليلة يحتفل العالم ببداية العام الميلادي الجديد، واعتاد الناس في هذه المناسبة الخروج للاحتفال أو التجمعات العائلية، لكن في ظل جائحة كورونا، يجب الحذر. تقدم الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور" نصائح للحماية من كورونا خلال الاحتفال بالعام الجديد.
يساهم تناول ثمار الرمان أو شرب عصيرها بصورة منتظمة في تقوية الجهاز المناعي للجسم، وهي ميزة مهمة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يعد الجهاز المناعي حائط الصد الأول في الحرب ضد هذا الوباء. وتضاف إلى ذلك فوائد عظيمة لتناول ثمار الرمان، من بينها مكافحة الإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والمحافظة على اتزان ضغط الدم وتسهيل الهضم وتعزيز صحة الجلد.
رشح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثًا أمميا خاصا إلى ليبيا، خلفًا للمستقيل غسان سلامة، الذي تنحى منذ شهور.
في عام 1950 كان إنتاج العالم من المواد البلاستيكية مليون و500 ألف طن متري، في عام 2018 وصل إلى 359 مليون طن سنويا، بينما تجاوز الإنتاج التراكمي خلال تلك الفترة 8 مليارات طن، بينها نحو 5 مليارات طن تحولت إلى مخلفات أصبحت مصدرا لتلوث البيئة.
حددت الدراسات التي أجريت على الحيوانات والأشخاص الذين يعانون من العزلة والتباعد الاجتماعي، يتعرضون لتغيرات في هيكل الدماغ.
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