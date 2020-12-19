طرق لترغيب طفلك في أطعمة صحية تقلل التوتر

يساهم تناول ثمار الرمان أو شرب عصيرها بصورة منتظمة في تقوية الجهاز المناعي للجسم، وهي ميزة مهمة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يعد الجهاز المناعي حائط الصد الأول في الحرب ضد هذا الوباء. وتضاف إلى ذلك فوائد عظيمة لتناول ثمار الرمان، من بينها مكافحة الإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والمحافظة على اتزان ضغط الدم وتسهيل الهضم وتعزيز صحة الجلد.