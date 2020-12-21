من هو بيغ رامي... "مستر أولمبيا" في كمال الأجسام 2020

توج لاعب كمال الأجسام المصري، رامي السبيعي، الملقب بـ"بيغ رامي" بلقب بطولة "مستر أولمبيا 2020"، التي تعتبر أكبر وأشهر بطولات كمال الأجسام في العالم. وتفوق البطل المصري لكمال الأجسام على براندون كاري، الفائز بنفس اللقب العام الماضي 2019، والذي حل في المركز الثاني. كما احتل فيل هيث، والذي فاز بسبعة ألقاب "مستر أولمبيا"، في المركز الثالث.
يقف كثير من الآباء والأمهات حائرين أمام تحقيق معادلة صعبة بين تقديم أطعمة صحية لأطفالهم وأن تكون هذه الأطعمة لذيذة في نفس الوقت.
يحل في الثامن عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، اليوم العالمي للغة العربية، والتي تعتبرها منظمة اليونسكو ركنا أساسيا من أركان التنوع الثقافي للبشرية.
تمتلك روسيا ثاني أقوى جيش في العالم وفقا للاحصائيات العالمية، لكن موقعها الجغرافي وكونها أكبر دولة في العالم من ناحية المساحة يجعلها قوة قادرة على الوقوف في وجه خصومها أيا كان حجم تحالفاتهم العسكرية.
بعد أيام قليلة يحتفل العالم ببداية العام الميلادي الجديد، واعتاد الناس في هذه المناسبة الخروج للاحتفال أو التجمعات العائلية، لكن في ظل جائحة كورونا، يجب الحذر. تقدم الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور" نصائح للحماية من كورونا خلال الاحتفال بالعام الجديد.
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