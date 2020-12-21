من هو بيغ رامي... "مستر أولمبيا" في كمال الأجسام 2020

بعد أيام قليلة يحتفل العالم ببداية العام الميلادي الجديد، واعتاد الناس في هذه المناسبة الخروج للاحتفال أو التجمعات العائلية، لكن في ظل جائحة كورونا، يجب الحذر. تقدم الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور" نصائح للحماية من كورونا خلال الاحتفال بالعام الجديد.