أبرز الأرقام حول فيروس كورونا في 2020

يصف الخبراء عام 2020 بأنه عام "الجائحة"، والذي واجه فيه كوكب الأرض واحدا من أكبر التحديات التي واجهها طوال تاريخه، ولكن هناك أرقام عديدة بارزة ظهرت على السطح خلال تلك الجائحة، والتي ينبغي إلقاء نظرة ملية عليها لإرشادنا لما حدث في هذا العام العسير.