أفضل 20 لاعب كرة قدم في عام 2020

شهد عام 2020 إطلاق شركات الهواتف عددا كبيرا من الهواتف الذكية، لاستغلال وجود الناس في منازلهم وحاجتهم لإنجاز أعمالهم عن بعد أو قضاء أوقات فراغهم بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، ونقدم في هنا مجموعة من أفضل الهواتف الذكية التي تم إطلاقها خلال هذا العام.