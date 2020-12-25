أفضل 20 لاعب كرة قدم في عام 2020

واستندت الصحيفة البريطانية في تقييمها إلى تحليلات متخصصين في مجال كرة القدم، لاختيار الأفضل فعليا من حيث اللعب، وليس مجرد بناء على اختيارات المدربين واللاعبين والنقاد، مثلما يفعل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقييمها لأفضل لاعبي كرة قدم في عام 2020، الذي تضمن مفاجآت بسبب اختلافه ولو جزئيا عن تقييمات "فيفا".
واستندت الصحيفة البريطانية في تقييمها إلى تحليلات متخصصين في مجال كرة القدم، لاختيار الأفضل فعليا من حيث اللعب، وليس مجرد بناء على اختيارات المدربين واللاعبين والنقاد، مثلما يفعل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
شهد عام 2020 إطلاق شركات الهواتف عددا كبيرا من الهواتف الذكية، لاستغلال وجود الناس في منازلهم وحاجتهم لإنجاز أعمالهم عن بعد أو قضاء أوقات فراغهم بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، ونقدم في هنا مجموعة من أفضل الهواتف الذكية التي تم إطلاقها خلال هذا العام.
يصف الخبراء عام 2020 بأنه عام "الجائحة"، والذي واجه فيه كوكب الأرض واحدا من أكبر التحديات التي واجهها طوال تاريخه، ولكن هناك أرقام عديدة بارزة ظهرت على السطح خلال تلك الجائحة، والتي ينبغي إلقاء نظرة ملية عليها لإرشادنا لما حدث في هذا العام العسير.
أورد موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي مقارنة بين الجيشين الإثيوبي والسوداني، ترصد القدرات العسكرية التقليدية لكل منهما وفقا للإحصائيات المعلنة. ويحتل الجيش الإثيوبي المرتبة رقم 60 عالميا بينما يحتل الجيش السوداني المرتبة رقم 76 بين أقوى 138 جيشا حول العالم، وفقا للموقع الأمريكي.
كثير منا يتبع نظاما غذائيا يسعى من خلاله إلى إنقاص وزنه، ولكن لا يعلم معظمنا أنه ليس كل الأنظمة الغذائية صحية، وأن بعضها قد يكون مضرا بصورة كبيرة بجسم الإنسان.
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